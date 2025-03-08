Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda kayda değer açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın dile getirdiği hususlar şöyle oldu:

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK

Kadınlar Günü’nde, milletimizin geleceği için can veren tüm kadın şehitleri hatırlıyor. “Başta merhum annem olmak üzere ebedi aleme intikal etmiş tüm annelerimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Bilgili, vicdanlı ve ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, AK Parti çatısı altında uzun yıllar beraber çalıştığı kadın kardeşlerini de saygıyla selamladığını sözlerine ekledi.

KADINLARIMIZIN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli eşinin ve sevgili kızlarının da kadınlar gününü kutladı. Kadınların, hem ailede hem de toplumda temel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Tarihin dönüm noktalarında kadınların önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Kadınlarımız bu millet için canlarını ortaya koydular.” dedi. İslam tarihi ve Türk tarihindeki kadınların yerini de hatırlatan Erdoğan, “Hz. Hatice ve Hz. Aişe annelerimiz İslam’ın kutupları olarak isimlerini gönüllere nakş etmişlerdir.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADINA YÖNELİK HAKLAR

Cumhurbaşkanı, 1843 yılından itibaren kadınların resmi çalışma hayatına girmeye başladığını belirtti. “Kadınlara devlet kurumlarında görev alma hakkı 1913’te verilmiştir. Kadınlar ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.” diyerek, bu süreçte karşılaşılan zorluklardan da bahsetti. Göreve geldiği günden itibaren kadınların haklarını teslim etmeye yönelik adımlar attıklarını hatırlatarak, son 22 yılda yapılan düzenlemeleri sıraladı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ADIMLARI

Bu bağlamda, 2003 yılında aile mahkemelerinin kurulduğunu belirten Erdoğan, cinsiyet bazlı ayrımcılığın son bulduğunu, 2007’de aile içi şiddetle mücadele eylem planının devreye alındığını açıkladı. Eğitimde başörtüsü yasağını kaldırmalarıyla birlikte, kadınların haklarını genişleten çeşitli düzenlemeleri de vurguladı. 2014’te cinsel suçların cezalarının artırıldığını belirtirken, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni kurumsal kapasitelerin oluşturulması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Kadına yönelik şiddeti, siyaset üstü bir durum olarak ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz.” dedi. İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili muhalefetin iddialarını eleştirerek, karşı tarafın kendi belediyelerindeki sorunlara dikkat çekmesini istedi. Ayrıca, CHP’nin kadın düşmanı bir parti olduğunu tekrar dile getirerek, sosyal ve siyasal eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, dün Konya’da yaşanan bir olay sonucunda vefat eden 2 yaşındaki Rana için de acılarını paylaşarak “Allah’tan rahmet diliyor, acılı annesi ve babasına sabır niyaz ediyorum.” dedi.