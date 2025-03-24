Erdoğan’dan Eğitim Üzerine Önemli Açıklamalar

EĞİTİM AİLESİ İLE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Eğitim Ailesi ile bir iftar programı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmeler yaptı. “Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önemli noktalar şu şekilde sıralandı: “Şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.”

EĞİTİM CAMİASI VE RAMAZAN MESAJI

Eğitim camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, hepinizi kalpten selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif’in bu güzel zamanında iftar soframızı onurlandıran eğitim-öğretim camiamızın değerli üyelerine teşekkür ediyorum. İki gün sonra kutlayacağımız Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin eğitim camiamız, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlı olmasını umuyorum.

EĞİTİMDEKİ HEDEFLER VE DEĞERLER

Hayatlarını Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan öğretmenlerimize şükranlarımı sunarak onlara sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz ve misafirlerimiz, her millet kendi öz değerleri ile ilerler. Eğitim, medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihine ve değerlerine dayandırır. Bu eğitim hedefleri doğrultusunda, nitelikli, bilinçli ve erdemli nesiller yetiştirmek, hepimizin önceliğidir. Köklerinden kopartılmak istenen milletimiz için kültür emperyalizmine karşı durmak bizim asli sorumluluğumuz olmalıdır.

Türkiye yüzyılı marif modelimizle, ülkeyi ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini sağlıyoruz. Geçmişin tek tipleştirici köklerine uzak modellerin getirdiği zorlukları aşıyoruz. Eğitim sahasında gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimle, altyapı, teknik imkanlar ve eğitim kurumlarımızın tüm unsurlarını Avrupa standartlarına ulaştırdık. Öğrenci mevcudunu ilk öğretimde 23, orta öğretimde ise 22’ye düşürdük. Müfredat reformları ve fiziksel yatırımlarla eğitim kalitesini artırdık. Ayrıca, 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını dengeli bir duruma getirdik.

400 milyon ders kitabını ücretsiz dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Çağ değiştikçe kendimizi adapte ediyoruz. Geçmişte kalan değil, evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. Eğitim alanındaki çalışmalarımızı geniş bir perspektiften yürütüyor; bundan sonraki adımlarda güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, herhangi bir medeniyet asırlara yayılmış fetihlerini ilim ve bilimle desteklemiştir. Bizim medeniyetimiz de büyük zaferlerle eğitim kurumlarına ihtiyaç duymuştur.

EĞİTİMİN TEMELİ VE DEĞERLERİ

Eğitim, yalnızca bilgi almak değil, kendi eserini ortaya koyarak özüne sadık kalarak ilerlemektir. Başarı için belirli bir yolda devam etmek gerekmektedir. Biz de evrenseli kaçırmadan kendi kelimelerimizle düşünmeye ve yeni değerler kazandırmaya çalışıyoruz. Zamanında Fatih Sultan Mehmet yeni teknikler geliştirerek İstanbul’u fethetmiştir. Biz de kültür emperyalizmine karşı benzer bir kararlılıkla hareket etmeliyiz. Her biriniz, Türkiye’nin tarihi bir atılıma hazırlandığı bu süreçte önemli görevler üstleniyorsunuz.

GELİŞİM VE GELECEK

Gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, onları pırlanta gibi yetiştirmek geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu kararlılıkla gençlerimizi geliştirmek, Türkiye’nin önündeki yeni yolun temel taşlarını oluşturacaktır. Bizim çabamız, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye inşa etmektir. Aksi takdirde, geçmişteki oyunlara düşmememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Gençlerimizin umutlarını karartmamak ve fikirlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışacağız.