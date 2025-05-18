Gündem

Erdoğan’dan Galatasaray’a Yürekten Tebrik

erdogan-dan-galatasaray-a-yurekten-tebrik

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Galatasaray, 89 puanla ligin sonuna 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde bu başarıyı elde etti.

CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takıma tebriklerini iletti. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum.” şeklindeki ifadeleriyle destek verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya Ovası Su Seviyesi Düşüyor!

Konya Ovası'ndaki barajların doluluk oranı, kurak kışın ardından tehlikeli düzeylere düştü. Altınapa Barajı'nın su miktarı, geçen yıla göre büyük bir azalma gösterdi.
Gündem

Biden’a Prostat Kanseri Teşhisi Konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri tanısı konuldu. Sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.