Erdoğan’dan Galatasaray’a Yürekten Tebrik

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Galatasaray, 89 puanla ligin sonuna 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde bu başarıyı elde etti.

CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takıma tebriklerini iletti. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum.” şeklindeki ifadeleriyle destek verdi.