Erdoğan’dan Gazze’ye mesaj geldi!

ÇELİK KUBBE TESLİMATLARI VE MEZUNİYET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey temel atma törenine katıldı. Bu etkinlikte Erdoğan, ASELSAN’ın yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye entegre edeceği yeni ürünle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı’nın bir sonraki durağı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu oldu. Burada Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde öğrencilere, ailelerine ve katılımcılara seslendi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, öğrencileri tebrik ederek, “Zorlu ve nitelikli eğitim sürecini başarıyla bitiren her bir genç kardeşimi tebrik ederim.” dedi. Mezuniyet programında toplamda 5 bin 11 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

GAZZE’DE YAŞANAN ZULÜMLER

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki zulümlerin hepimizin yüreğini dağlayacağını ifade etti. “Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor.” diye konuştu. Ayrıca, mazlum bir halkın soykırıma uğramasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

FILISTINLI KARDEŞLERİMİZİN HESABI

Cumhurbaşkanı, Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına dikkat çekerek, “Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır.” şeklinde konuştu. Filistinli kardeşlerin hesabının eninde sonunda sorulacağını vurguladı.

KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ

Erdoğan, mezunların önünde durarak Türkiye’nin güvenlik duvarını ifade eden kararlılık tablosunu temsil ettiklerini belirtti. “Cennet vatanımızın her bir noktasında görev yapacak askerlerimize güzel bir meslek hayatı dilerim.” diyerek genç askerlerin önemine vurgu yaptı.

TARİHİMİZ VE GELENEĞİMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçmişi ve geleneği olan bir devlet olduğunu ifade etti. Anadolu’ya da tarih sahnesine de dün gelmediklerinin altını çizdi. “Bizim tarihimizin tamamını baştacı ediyoruz.” diyerek Anadolu topraklarındaki varlıklarının önemini ifade etti.

UMUT OLACAKSINIZ

Erdoğan, öğrencileri gelecekteki görevlerine hazırlayarak, “Bugün ailelerinizin gururu, hocalarınızın sevinci, milletin umudusunuz.” dedi. Geleceğin güvenliğini sağlamak için her öğrencinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Erdoğan, sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelelerinin hukuk çerçevesinde kararlılıkla süreceğini belirtti. “Türkiye’nin huzuruna kastedenler, devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır.” diyerek güçlü bir mesaj verdi.