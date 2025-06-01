Erdoğan’dan Gençlik Zirvesi’nde Açık Mesaj: “Kimse Bizi Bölemez!”

GENÇLERE GÜVEN MESAJI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli mesajlar aktardı. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, gençlere güven aşılayarak birlik ve beraberlik üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” diye belirtti.

Ayrıştırıcı Siyaset Dönemi Kapanıyor

Erdoğan, ayrıştırıcı siyaset yaklaşımına karşı sert eleştirilerde bulundu. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” ifadelerini kullandı. Gençlerin gelecekteki misyonuna vurgu yaparak, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” dedi.

Gençlik Başarıya İmalı

Gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve spordaki başarılarına da dikkat çeken Erdoğan, TEKNOFEST kuşağına övgülerde bulundu: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençlere de tebriklerini ileten Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” şeklinde konuştu.

Tarih Şuuru Önem Taşıyor

Erdoğan, İstanbul’un fethine göndermelerde bulunarak gençlere tarih bilinci kazandırmanın gerekliliğine vurgu yaptı: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

Yeni Nesil Geri Dönüşümleri Yapmalı

Cumhurbaşkanı, ideolojik vesayete eleştiriler yöneltti. “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın artık geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı, gençlerin bu mirası taşıyacağını dile getirdi.

Terörsüz Bir Gelecek Vurgusu

Erdoğan, terörle mücadelenin önemine değinerek, “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” diye ekledi.