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Erdoğan’dan Haliç Kongresi’nde Açıklamalar

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ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde dikkat çekici bilgiler paylaşıyor. Erdoğan, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve katılımının önemini vurguluyor.

KADINLARIN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, “Kadınlar, ailelerin ve toplumun temeli” diyerek, toplumda kadınların yerinin ve öneminin altını çiziyor. Ayrıca, kadınların siyasette daha aktif rol almasının gerekliliğinin de üzerinde duruyor.

MÜCADELE VE HIZ

Cumhurbaşkanı, “Kadınlarımızın daha fazla alanında yer alması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, kadına yönelik desteklerin artırılacağını belirtiyor. Bu durumun, Türkiye’nin büyüme ve gelişim sürecini hızlandıracak temel taşlardan biri olduğunu ifade ediyor.

HÜKÜMETİN POLİTİKALARI

Erdoğan, hükümetin, kadınları destekleyen ve güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğini de dile getiriyor. Böylece, ülkede kadınların hayat standartlarının iyileştirileceği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı mesajını veriyor.

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