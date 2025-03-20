Erdoğan’dan İBB Soruşturması Hakkında Açıklama

İFTAR PROGRAMINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Kongre Merkezi’nde önceki dönem milletvekilleriyle düzenlenen iftar programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İBB soruşturmasına yönelik ilk defa konuştu. Erdoğan, muhalefetin iç kavgalarını ve hukuk sorunlarını memleketin sorunları olarak sunmaya çalıştığını ifade ederek, “Deseler ki bu diploma usulüne uygun alınmıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok, bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar.” dedi.

MUHALEFETİN YANLIŞ ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kendi iç meselelerini ve yargıdaki sorunlarını memleketin tüm sorunları gibi gösterdiğinin altını çizerek, “Eskiler ‘Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış’ derler. Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, muhalefetin yargının ortaya koyduğu iddialara yanıt veremediğini ve milletin aldatma yoluna gittiğini belirtti.

PARTİ İÇİ DURUM VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi ve belgelerin çoğunun kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığını söyleyerek, “Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partinin kurucularından Zeki Ünal’ı anarak, “Siyonist İsrail yönetimi katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500’den fazla Filistinli şehit oldu.” dedi. Bu duruma sessiz kalanların insanlık vicdanında er geç hesap vereceğini vurguladı.

AK PARTİ’NİN VİZYONU VE DEĞERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin son 2 asırdır Türkiye’nin çektiği zorlukları aşma konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti. “Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.” diyerek, AK Parti’de yolunu şaşıranlar haricinde eski bir sıfatın olmadığını ifade etti. Ayrıca, parti içinde darılma ya da küsme olmadığını, her yanlış anlaşılmanın çözülebileceğine inandıklarını belirtti.