Erdoğan’dan İSEDAK’ta Acil Mesajlar

TOPLANTININ ÖNEMİ VE GEÇMİŞ BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK’ın 40’ıncı oturumu münasebetiyle yaptığı açıklamada, alınacak kararların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını umduğunu belirtti. 40 yıl boyunca çeşitli sıkıntılarla başa çıktıklarını ve hayal denilen birçok başarıya imza attıklarını ifade etti. Bu platform sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerini ileri taşıdıklarını, 40 yıl önceki durumla kıyaslandığında çok iyi bir seviyeye gelindiğini belirten Erdoğan, gelecekte daha iyi yerlerde olacaklarına inandığını vurguladı.

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ZORLUKLAR

Cumhurbaşkanı, son toplantıdan bu yana insanlık ve özellikle Müslümanlar açısından zor bir yıl geçtiğini ifade etti. “İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla anılır hale geldi,” diye konuştu. Gazze’de yaşanan soykırımlara da dikkat çekerek, 50 bin Filistinlinin şehit düştüğünü, 100 binden fazla insanın yaralandığını ve 2 milyon kişinin susuz, gıdasız bırakıldığını aktardı. Gazze ve Lübnan’daki duruma da değinen Erdoğan, Filistinli kardeşlerin özgürlük mücadelelerini takdir etti.

İSRAİL’LE İLİŞKİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsrail’in uyguladığı soykırıma karşı en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Siyonist lobinin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, “Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz,” dedi. Gazze’ye 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldığını, ticari ilişkilerin durdurulduğunu ve yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunulduğunu söyledi. Uluslararası platformlarda tepkilerini açıkça ortaya koyduklarını vurguladı.

KÜRESEL EKONOMİK ZORLUKLAR VE İŞBİRLİĞİ İHTİYACI

Cumhurbaşkanı, son yıllarda küresel ekonominin yavaşladığını belirtti. Küresel enflasyonun istenen seviyelere inmemesi, enerji güvenliği ve tedarik zinciri sorunlarının ticareti olumsuz etkilediğini aktardı. “Hepimizi zorlayan bu karamsar tablonun üstesinden ancak işbirliğimizi güçlendirerek gelebiliriz,” diye ekledi. İSEDAK toplantısının ana temasının “ödeme sistemlerinin dijital dönüşümü” olduğunu ifade ederek, bu konuda ciddi bir adım atıldığını vurguladı.

İSLAM DÜNYASINDAKİ HASSAS KONULAR

Erdoğan, İslam dünyasının ilerlemesi için çağın ihtiyaçlarına uygun niteliklerin artırılması gerektiğini söyledi. Siber saldırılara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, üye ülkeleri siber güvenlik alanında ortak projeler geliştirmeye davet etti. Diğer yandan İslami finansın dijitalleşmesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, finans sistemlerinin daha adil ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BİR OLMAK GEREKEN KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet biz çözmezsek kimse bizim meselelerimizi çözemez, çözmek de istemez,” diyerek birlik olmanın önemini vurguladı. Müslümanların ortak tehditler karşısında bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bir olmaktan, beraber olmaktan başka kurtuluş yolumuz yoktur,” şeklinde konuştu.