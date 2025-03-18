Erdoğan’dan İsrail’in Saldırısına Tepki

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vesileyle önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Gazze Şeridi’nde birçok Filistinliyi hedef almasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir” dedi. Türkiye’nin her zaman barış ve adalet mücadelesi vermeye devam edeceğini, Siyonist rejimin yaptığı bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Ayı’nın tüm insanlara hayırlar getirmesini dileyerek, “Şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun” dedi. Çanakkale’de destan yazan şehitleri anarak, her birine şükranlarını sundu. O dönemde gösterilen direnişin, özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlamak için nasıl mücadele edildiğinin altını çizdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye’nin terörizme karşı yürütülen mücadelesini sürdüreceğini belirten Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Barış ortamını tesis etmek için gereken diplomatik çabaların artırılacağını söyledi. Bu bağlamda, ülkesinin tarihi misyonunu hatırlatarak, “Huzur, kardeşlik ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hakim kılmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ GELİŞİMİ

Savunma sanayiinde elde edilen başarıları da vurgulayan Erdoğan, “Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik” dedi. Yerli üretimle savunma sanayiinde yerlilik oranını artırdıklarını ve 2024 yılında ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası alanda barış için gösterdiği çabaları önemsediğini ifade etti.

ORDUNUN DEĞERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin, cesaret ve fedakarlıkla anıldığını belirterek, “Bu vasıfların zedelenmesine göz yummayız” dedi. Askerlik mesleğinin temel prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Kahraman ordunun mensuplarıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Erdoğan, sözlerini yine şehitlerle gazilere rahmet dileyerek sonlandırdı.