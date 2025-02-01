Erdoğan’dan İzmir İle İlgili Açıklamalar

ERDOĞAN, İZMİR KONGRESİNDE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, “Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İzmir’in dört bir yanındaki kardeşlerime, selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Kongrelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bayrağı devralan yol arkadaşlarına başarılar dileyerek, bayrağı devreden arkadaşlarına da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, ilde verilen tüm şehitleri de rahmetle andı.

İZMİR’DEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek işi vatandaşa hizmet olanlar vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor.” diyerek, İzmir’deki mevcut sorunlara dikkat çekti. İzmir’in altyapısının yetersizliğini vurgulayan Erdoğan, “Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor. Altyapı deseniz hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız.” dedi. İzmir’in en pahalı suyunun İzmirlilere içirildiğini belirten Erdoğan, “Hizmet için seçilen başkanlar İstanbul’da siyasi ikbal peşinde koşarlar. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel işler bile aksar.” ifadelerini kullandı. Mevcut durumu “İzmir tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devri” olarak nitelendirdi.

AK PARTİ’NİN HEDEFLERİ VE TALEPLERİ

Erdoğan, eski ve yeni başkanların arasındaki kavgaların ayyuka çıktığını da belirterek, “İzmir her alanda sürekli geriliyor.” dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu durumu değiştirmek için kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.” diyerek, İzmir’e olan bağlılıklarını vurguladı.