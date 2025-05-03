Erdoğan’dan KKTC’de Güçlü Mesaj: KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı. 3 Mayıs 2025’te yapılan etkinlikte, Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Törende “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” diyerek, Türkiye’nin KKTC’ye olan kararlı desteğini yineledi. Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve haksızlıklarla mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Erdoğan, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

KIBRIS TÜRK HALKINA MUHTEŞEM BİR ESER

Erdoğan, açılışta şu şekilde konuştu: “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden sağladığımız haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Bu sıradan bir açılış değil, hürriyet sevdamızı ilan ediyoruz.”

Cumhuriyet Yerleşkesi projesini Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynaklarından biri olarak nitelendiren Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunun altını çizdi. “Burası, haksızlık ve hukuksuzluklara karşı bir devletin varoluş tezahürüdür” dedi.

MODERN MİMARİ VE MÜCADELE RUHU

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirdiği açıklamalarda Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı binamız, modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimiz ve mühendislerimizin emeği var. Her bir detayı bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhunu taşıyor” diye belirtti. KKTC Devleti’nin gücüne ve itibarına yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diledi. Eski acıları tekrar yaşatmaya çalışanların asla başarılı olamayacağına dikkat çekti.

Erdoğan, “Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanları kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz” dedi. Kıbrıs davasının ortak payda olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve iki devletli çözümün ortak irade olduğunu ifade etti.

CUMHURİYET MECLİSİ’NİN DETAYLARI

Cumhuriyet Meclis binası, 20 bin 10 metrekare alanda inşa edildi. Binada başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve toplantı salonları yer alıyor. Ayrıca, 135 kişilik konferans salonu ve 252 kişilik yemek salonu da mevcut.

MİLLET BAHÇESİ VE DİĞER İNŞAATLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, toplam 452 bin 428 metrekare alan içinde dizayn edilecek millet bahçesi, şu an inşa aşamasında. 5 bin 661 metrekare alanda 2 bin 252 kişilik millet camii de yapılıyor. Bu alanda sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında ise yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşaatı devam ediyor.