Erdoğan’dan KKTC’de Güçlü Mesaj: KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış etkinliğine katıldı. Törende yaptığı konuşmada hem Kıbrıs Türk halkına hem de uluslararası topluma güzel mesajlar verdi. 3 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törende Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” diyerek Türkiye’nin KKTC’ye olan sarsılmaz desteğini vurguladı. Cumhuriyet Yerleşkesi ile Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve haksızlıklara karşı mücadelesinin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” dedi.

Kıbrıs Türk Halkına Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu. Kardeşlik bağlarını zedelemeye çalışanların başarılı olamayacağını söyleyen Erdoğan, Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyonunun kaldırılması konularında gerekli desteğin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, bu açılışın hürriyet sevgasının da bir ilanı olduğunu vurguladı.

Modern Mimari ve Mücadele Ruhu

Cumhurbaşkanlığı binasının modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi arzusunu temsil ettiğini ifade eden Erdoğan, “Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her detayında mühendislerimizin yeteneği var.” dedi. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliklere karşı mücadelesinin önemli bir sembolü olan yerleşkenin, KKTC Devleti’nin gücü ve itibarına yakışır olduğunu belirtiyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerinin eski acıları yaşatmaya çalışanlardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, insanları kimlikleri üzerinden kutuplaştırmaya çalışmanın tehlikelerine dikkat çekti.

Kıbrıs Meclisi ve Yeni Projeler

Açılış töreninde tanıtılan meclis binası, 20 bin 10 metrekare alanda inşa edildi. Bu binada başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu ile 25 milletvekili makam odası yer alıyor. Ayrıca, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve grup toplantı odaları ile bir kütüphane de bulunuyor. Meclis binası, farklı etkinlikler için toplam 16 toplantı odasına sahip.

Yeni Alanlar ve İnşa Süreci

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde 290 bin metrekare yeşil alan olarak tasarlanan millet bahçesinin inşası devam ediyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile kafeterya gibi sosyal donatılar da yer alacak. Ayrıca, yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası için de çalışmalar başladı.