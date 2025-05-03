Erdoğan’dan KKTC’de Önemli Açıklama: KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de yeni bir dönüm noktasında

KIBRIS’A GÜÇLÜ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı ve etkinlikte yaptığı konuşmayla hem Kıbrıs Türk halkına hem de dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj sundu. 3 Mayıs 2025’te düzenlenen törende Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” diyerek Türkiye’nin KKTC’ye olan sağlam desteğini tekrar vurguladı. Cumhuriyet Yerleşkesi’ni, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve haksızlıklara karşı mücadelesinin sembolü olarak tanımlayan Erdoğan, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” şeklinde konuştu.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA MÜCADELE BU ESERDE

Erdoğan, açılış sırasında yaptığı açıklamalarda, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz” dedi. Kardeşliği bozmaya çalışanların asla başarılı olamayacağını belirten Erdoğan, Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda güçlü desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. “Sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz” dediği Cumhuriyet Yerleşkesi projesinin Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

DEMOCRACY AND FREEDOM EMBODIED IN STRUCTURE

Cumhurbaşkanlığı binası ile ilgili olarak Erdoğan, “Modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her detayında mühendislerimizin yeteneği var” diyerek binanın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne ve mücadelesine dair bir sembol olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti’nin gücüne ve itibarına yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MECLİS VE BAHÇE PROJESİ

Açılışın ardından, 20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu ve 25 milletvekili makam odası yer alıyor. Ayrıca 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu ve 16 adet toplantı odası da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde devam eden millet bahçesi projesi 452 bin 428 metrekare alanı kapsıyor ve 290 bin metrekareyi yeşil alan olarak değerlendiriliyor.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Millet bahçesinde sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, spor alanları, bir amfi tiyatro ve çeşitli yürüyüş yollarının yanı sıra, 5 bin 661 metrekare alanda inşa edilen 2 bin 252 kişilik millet camii projeleri de sürüyor. Külliye projesinin son sürecinde yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşasına başlandığı bildiriliyor.