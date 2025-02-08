Erdoğan’dan Kongre Mesajı: Yola Devam

KONGRE SONUÇLARI VE GELECEK HEDEFLER

Dün yapılan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’ne yönelik bir açıklama paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır.” dedi. Erdoğan’ın sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde oldu: “Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik. Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.”

KONFEDERASYON TEMELLERİ VE KATILIMCI KİŞİLER

Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerinde Kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin yer aldığını ifade ederek, “Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, “Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim: Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır.” diyerek, makam kavgası ve ikbal kaygılarından uzak durarak dayanışma ve kardeşliği güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, kongre sürecinde emeği geçen tüm kademedeki kardeşlerine şükranlarını sundu.

GELECEK HEDEFLERİ VE TEŞEKKÜRLER

Erdoğan, göreve yeni başlayan kardeşlerine başarı dilerken, bayrağı devredenlere de hizmetleri için teşekkür etti. Ahirete irtihal etmiş olan dostlarına ve büyüklerine de rahmet diledi. “Durmak yok, yola devam…” diyerek sözlerini sonlandırdı.