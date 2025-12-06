Erdoğan’dan Maduro’ya Diyalog Çağrısı: Gerginlik Azaltılmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ile Venezüella arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Venezüella Devlet Başkanı Maduro’ya, bölgelerindeki olayları yakından izlediklerini ve Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözümlenebileceğine olan inancını her platformda aktardıklarını belirtti. Erdoğan, ayrıca ABD ile Venezüella arasındaki diyalog yollarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı ve gergin durumun bir an önce sakinleşmesini umut ettiklerini ifade etti.