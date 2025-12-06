Erdoğan’dan Maduro’ya Diyalog Çağrısı: Gerginlik Azaltılmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ile Venezüella arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Venezüella Devlet Başkanı Maduro’ya, bölgelerindeki olayları yakından izlediklerini ve Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözümlenebileceğine olan inancını her platformda aktardıklarını belirtti. Erdoğan, ayrıca ABD ile Venezüella arasındaki diyalog yollarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı ve gergin durumun bir an önce sakinleşmesini umut ettiklerini ifade etti.
TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı
TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi
Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.
Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı
Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ocampo'nun hatasıyla öne geçen takım, De Paul ve Allende'nin destekleriyle Messi'nin 48. zaferini elde etti.
Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor
Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu ölü sayısı 900'ü aştı, yüzlerce kişi kayıp. Yardımlar hava ve deniz yoluyla ulaştırılmaya devam ediyor.
Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği
Türkiye, terörle mücadele için Suriye'deki SDG'ye 25 gün süre tanıdı. Belirtilen şartlar yerine gelmezse operasyon sinyali verildi.