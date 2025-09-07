Erdoğan’dan Malatyalı Çiftçilere 6,9 Milyar Desteği!

DESTEK PROGRAMI DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don felaketi nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Malatya’daki kayısı üreticileri için bir destek programı açıkladı. Nisan ayında meydana gelen don olayının ardından, hem sigortalı hem de sigortasız çiftçiler için önemli bir kaynak ayrıltıldı. Sigortalı çiftçilere toplamda 3,1 milyar lira ödeme yapıldığı bildiriliyor.

SIGORTASIZ ÜRETİCİLER İÇİN DE DESTEK

Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının tazmin edildiğini belirtirken, “Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik” şeklinde konuştu. Ayrıca, sigortası bulunmayan üreticilerin de mağdur olmayacağını ifade ederek, “Masraflarının karşılanması için yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz” dedi.

ÖDEMELER EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Destek ödemelerinin Eylül ayı içerisinde başlayacağını duyuran Erdoğan, “Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek çiftçilere seslendi. Malatya’nın ekonomik yapısının temelini oluşturan kayısı üreticilerinin, bu destekle yaşanan kayıplarını telafi edebilmesi amaçlanıyor.