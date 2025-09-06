Ekonomi

Erdoğan’dan Malatyalı Çiftçilere Destek!

erdogan-dan-malatyali-ciftcilere-destek

ERDOĞAN’DAN KAYISI ÜRETİCİLERİNE DESTEK PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi nedeniyle büyük zarar gören Malatya’daki kayısı üreticilerine yönelik bir destek programı duyurdu. Bu kapsamda, hem sigortalı hem de sigortasız çiftçiler için önemli bir kaynak ayırıldı. Sigortalı çiftçilere 3,1 milyar lira ödeme tamamlandı.

DESTEKLERİN DAĞITILMASI

Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının karşılandığını belirterek, “Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik” dedi. Sigortası olmayan çiftçiler için de mağduriyet yaşanmayacağını ifade etti ve “Masraflarının karşılanması için yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖDEMELER BAŞLIYOR

Destek ödemelerinin Eylül ayı içerisinde başlayacağını müjdeleyen Erdoğan, “Hayırlı, uğurlu olsun” ifadeleriyle çiftçilere seslendi. Malatya’nın ekonomisinin temel direği olan kayısı üreticilerinin, bu destek sayesinde kayıplarını telafi etmesi hedefleniyor.

