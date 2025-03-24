Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarında, Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşanan mağduriyetlerin kısa sürede sona ermesini ümit ettiğini dile getirdi. Yabancı kabuller ve iftar programları ile yoğun bir mesai geçirdiklerini belirten Erdoğan, ülkemize gelen Gazzeli mazlumlar ve devlet korumasındaki evlatlar ile halkın çeşitli kesimlerini bir araya getirdiklerini aktardı. Ayrıca eğitim-öğretim ordusunun temsilcilerini ağırladıklarını, Ramazan ayını dayanışma ile geçirdiklerini, mazlumlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

AVRUPA İLE DİYALOGLARIN ÖNEMİ

Erdoğan, Polonya Başbakanı’nın Türkiye’ye yaptığı ziyareti anlamlı bulduğunu ifade etti ve Avrupa ülkeleri ile artan diyalog süreçlerini ele aldıklarını açıkladı. “Türkiyesiz Avrupa’nın güvenliği olamaz” diyen Erdoğan, Avrupa’nın ülkemize olan ihtiyacının artık kabul edildiğini vurguladı. Türkiye’nin stratejik yaklaşımının, Avrupalı muhatapların politikalarına yön vereceğine inandığını da ekledi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDAKİ TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin doğru bir konumda yer aldığını kaydetti. Her iki ülkeye de güven veren bir tutum sergilediklerini, barış çağrılarını her platformda dile getirdiklerini söyledi. Savaşın daha fazla kan dökülmeden sona ermesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, ABD’nin ateşkes teklifine Rusya’nın olumlu yaklaşımını kıymetli bir adım olarak değerlendirdi.

NEVRUZ VE TOPLUMSAL BİRLİK

Nevruz kutlamalarını büyük bir coşkuyla geçirdiklerini belirten Erdoğan, Nevruz’un resmi bayram olarak kutlanmasını istediklerini dile getirdi. Nevruz etkinliklerinde bazı görüntülerin hoş karşılanmadığını ancak genel olarak huzurlu bir kutlama yapıldığını vurguladı.

MANSUR YAVAŞ’A TEPKİ

Erdoğan, bir polis memurunun engelli vatandaştan aldığı pamuk şekerini çocuklara dağıtmasının eleştirilmesine tepki gösterdi. “Ama Nevruz bayramında polisimizin çocuklarımıza pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor,” diyerek bu çelişkinin toplumda not edildiğini belirtti. Terörsüz bir Türkiye hedefinde kararlı olduklarını, kutuplaşma yerine bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

SARAÇHANE’DEN YÜKSELEN PROVOKASYONLAR

İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonunun ardından yaşanan şiddet olaylarını ibretle izlediklerini söyleyen Erdoğan, güvenlik güçlerinin soğukkanlılıkla görevlerini yerine getirdiğini belirtti. 153 güvenlik görevlisinin yaralanması üzerinden marjinal örgütlerin saldırılarına değindi. Ana muhalefet liderlerinin yolsuzluk iddiaları yerine seviyesiz açıklamalar yapmasını eleştirdi.

MÜCADELEYE ÇAĞRI

“Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin,” diyerek muhalefet yöneticilerine seslendi. “Cesaretiniz varsa yolsuzluğun hesabını verin,” diyen Erdoğan, marjinal sol örgütlerin polis üzerindeki baskısını kınadı. Ülkenin geleceği için umutlu olduklarını, ancak geçmişteki tavırlar nedeniyle utanç duyma ihtimali bulunduğunu vurguladı.