Erdoğan’dan Mezunlara Sert Uyarı: “Bizi Bulacaklar”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MEZUNLARA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu’nda Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 40 öğrencinin 38’inin Türk, 2’sinin ise yabancı olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” dedi.

FETÖ’NÜN ETKİLERİNİ TELAFİ ETTİK

Mezun olan öğrencileri kutlayan Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Ayrıca kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si ve hava kuvvetlerimizin yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Eğitim ve personel boyutunda yeterli kalmadık” diye konuştu.

ORDUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Sınır ötesi harekatlar ve diğer operasyonlarda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, “15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar ortaya çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin güçlü desteğiyle ordumuz dimdik ayakta. Sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz’da kolumuzu kestiklerini düşünüyordu ama kesilen sadece sakalımız oldu. 40 yıllık planı, Allah’ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde darmadağın ettik” ifadelerini kullandı.

GURURLANDIRACAK TESLİMATLAR YOLDA

Erdoğan, Türkiye’nin 9 yıl öncesine göre daha güçlü, caydırıcı ve kapasitesinin ileri olduğunu söyleyerek, “Personel, eğitim ve donanım alanında ordumuzu desteklemeye devam edeceğiz. Bu hafta ASELSAN’da önemli teslimatlar yaptık, 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. Önümüzdeki dönemde gururlandıracak başka projelerimiz ve müjdelerimiz olacak. ‘Güçlü Türkiye Güçlü Ordu’ anlayışımızı tüm katmanlarıyla hayata geçireceğiz” diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİLERE EMANET BİR UNIFORMA

Öğrencilere hitap eden Erdoğan, “Sizler şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Omuzladığınız sorumluluk, ağır ve kutsaldır. Sizler, vatanımızın ve milletimizin zafer yürüyüşünün teminatısınız” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, “Milletimiz size güveniyor ve itimadını asla boşa çıkarmayın” dedi.

SİYASİ ÇEKİŞMELERE DİKKAT

Cumhurbaşkanı, mezunların her birinin Anayasa ve yasalar çerçevesinde mesuliyetlerini yerine getireceğine inandığını ifade ederek, “Üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, karşılarında bizi bulacaktır” şeklinde konuştu. Erdoğan, mesleğe dört elle sarılmaları ve kazanımlarını korumaları gerektiğinin altını çizdi.