Erdoğan’dan Mezunlara Sert Uyarı: “Bizi Bulur”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MEZUNLARA SESLENİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Törende, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 38’i Türk, 2’si yabancı toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” ifadelerini kullandı.

FETÖ’NÜN TARSABINI TELAFİ ETTİK

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık” diye konuştu.

ZAFİYET BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRATILDI

Sınır ötesi harekatlar ve diğer operasyonlar hakkında kritik adımlara dikkat çeken Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz’da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını koparttık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah’ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik” ifadelerini kullandı.

ORDUDA GÜÇLÜ BİR GELECEK HEDEFİ

Şer gibi görünen badireden ülkeyi, milleti ve demokrasiyi daha da güçlendirerek çıkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu hafta ASELSAN’da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık” şeklinde konuştu.

MİLLİ GÖREV VE SORUMLULUK

Erdoğan, öğrencilerin, Milli Savunma Üniversitesinde en seçkin eğitim kurumlarından biri olarak eğitim aldığını ifade ederken, “Mesleğinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda yoğun ve yorucu olduğu kadar kaliteli süreçlerden geçtiniz. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak önemli vazifeleri alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. Bu yüzden sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ağır ve kutsal olduğunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik, “Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın. Ailelerinizin ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin. Mensubu olduğunuz bu millet, binlerce yılı bulan tarihinde hiçbir kara leke olmayan necip bir millettir,” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşanan olayları hatırlatan Erdoğan, “Kin, kan ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını takip ediyorsunuz. Biz onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız,” dedi.

ASKERİ HİZMETKARLIK VE ÇALIŞMA AHLAKI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş Gazi Mustafa Kemal bu gerçeği nasıl ifade ediyor. ‘Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz,'” şeklinde alıntıda bulundu. Erdoğan, ordunun milletimize karşı görevlerini yürütebilmesi için disiplinin en iyi düzeyde korunması gerektiğini ifade etti.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE ÖZGÜVEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin her birinin milli iradenin riyasetinde olmak üzere ülkeye ve millete karşı sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını söylerken, “Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın,” dedi. Ayrıca, “Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır,” şeklinde devam etti. Erdoğan, bu bağlamda öğrencilere özgüvenle mesleklerine sarılma çağrısında bulundu.