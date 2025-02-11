Erdoğan’dan Öne Çıkan Açıklamalar

ERDOĞAN’IN DUYGULARI VE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ziyaret vesilesi ile aranızda olmaktan memnuniyet duyuyorum” diyerek katılımcılara hitap etti. Toplantının, “yeni ortaklıklara hizmet etmesini diliyorum” ifadesiyle birlikte, başbakanın misafirperverliği için de teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE-MALEZYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki bağların tarihi hakkında bilgi vererek “Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edilmiştir” dedi. İş dünyasının bu ortaklığın lokomotifi olduğunu vurguladı. İktisadi ve ticari ortaklıklara büyük önem verdiklerini belirtti.

Savaşlara ve “asrın felaketine” rağmen Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “Yüzde 5 büyümeyi yakalayan az sayıda ülkelerden biriyiz” sözleriyle durumu değerlendirdi. İhracat konusunda da önemli gelişmeler kaydedildiğini, “20 yılda 20 kattan fazla arttığını” ve “dünya ihracatında aldığımız payı 2’ye katladık” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ

1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız” şeklinde önemli bir taahhütte bulundu.