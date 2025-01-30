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Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar ve Detaylar

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YURTSEVER SELAMLAR

Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en içten hislerimle saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri adaylarımızın kura töreni boyunca burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA TEBRİK

1075 hakimi ve savcı adayını tebrik ediyorum. Kura töreni ile birlikte hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695’e çıkıyor.

ÖNEMLİ

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