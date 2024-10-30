“Erdoğan’dan Özel’e Tebrik ve Eleştiri”

ERDOĞAN’IN GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında çeşitli konulara değindi. Toplantıda yaptığı konuşmanın bir kısmında bu sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da yorum yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEBRİK VE CHP’Yİ ELEŞTİRİ

“Özgür Özel’e de takdirlerimi iletiyorum. Hep söylediğimiz ‘Devlet herkesin devleti olmalı’ siyaseti 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle dile getirdiği için Sayın Özel’i buradan tebrik ediyorum.” ifadesini kullanan Erdoğan, “CHP’nin, Sayın Özel’in genel başkanlığında bu tarihi kırılma noktasında doğru yerde duracağına ben yürekten inanmak istiyorum.” dedi. Konuşmasına devam eden Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasının ardından CHP liderinin “Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.” şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

HAK VE ADALET ÜZERİNE YORUMLAR

“Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu yerde adil bir yönetim olmaz. Bunları da öğrenmeye mecbursun.” diyen Erdoğan, coğrafyanın bir ateş çemberine dönüştüğünü vurguladı. “Terör örgütü Esenyurt’u kasıp kavururken, bundan rahatsız olmayacaksınız!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.” şeklinde konuştu.