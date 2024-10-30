“Erdoğan’dan Özgür Özel’e Tebrik ve Eleştiri”

Erdoğan’ın Grup Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının bir kısmında bu sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da bilgi verdi.

Özgür Özel’i Hem Tebrik Etti Hem Eleştirdi

“Özgür Özel’e de takdirlerimi iletiyorum. Hep söylediğimiz ‘Devlet herkesin devleti olmalı’ siyaseti 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle dile getirdiği için sayın Özel’i buradan tebrik ediyorum.” diyen Erdoğan, “CHP’nin, sayın Özel’in genel başkanlığında bu tarihi kırılma noktasında doğru yerde duracağına ben yürekten inanmak istiyorum.” ifadesini kullandı. Erdoğan, konuşmasının ilerleyen kısımlarında Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasını ardından CHP liderine yönelik eleştirilerde bulundu. “Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.” sözleriyle CHP liderini hedef alarak, “Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu yerde adil bir yönetim olmaz. Bunları da öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönmüşken, terör örgütü Esenyurt’u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın!” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.