“Erdoğan’dan Papa’ya Taziye Mesajı.”

Papa Francis’in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Francis, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.”

Taziye Mesajındaki Düşünceler

Erdoğan, “Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum” ifadeleriyle Papa Francis’in kaybının ardından hissettiği derin üzüntüyü ve saygıyı dile getirdi. Katolik dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Papa’nın yaşamı, farklı inanç grupları arasında empati kurma çabalarıyla doluydu.