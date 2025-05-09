Erdoğan’dan Papa’ya Tebrik Mektubu

SEÇİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Vatikan’da seçim süreci sona erdi ve ABD’li kardinal Robert Francis Prevost, 14’üncü Leo adıyla Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak göreve başladı. Seçimlerin ardından, dünya genelindeki birçok ülkeden yeni Papa’ya tebrik mesajları ulaşmaya devam ediyor.

ERDOĞAN’DAN KALPTEN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya göreve başlaması nedeniyle bir tebrik mektubu gönderdi. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, ‘Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum’ ifadelerini kullandı” denildi. Erdoğan, merhum Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası çatışmaların artış gösterdiği bir dönemde barış ve hoşgörünün yayılması için büyük çaba harcadığını belirtti.

GAZZE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğime olan inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesi, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sona ermesine önemli katkı sağlayacaktır” dedi. Ayrıca, Gazze’deki insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte çaba gösterme dileğinde bulundu.