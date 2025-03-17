Erdoğan’dan Refah Kaybını Telafi Vurgusu

AK PARTİ KONGRE MERKEZİ’NDE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

AK Parti Kongre Merkezi’nde Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle birlikte bir iftar etkinliği gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bu programda, misafirlerle birlikte iftar yapıldı. Program sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide meydana gelen sorunlara dikkat çekti. Bu yılı disiplinli bir şekilde tamamladıktan sonra, önümüzdeki seneden itibaren önemli adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar şöyle: “Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız.”

KURULUŞ GÜNÜMÜZÜ KUTLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar etkinliğinin geniş katılımcı grubu ile yapıldığını vurguladı. “Bu akşamki iftarımızı partimizin ana kademe, kadın ve gençlik kolları, merkez karar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapıyoruz” diyerek bu buluşmanın önemine dikkat çekti. Ramazan ayının manevi havasını değerlendiren Erdoğan, “Ramazan ayları manevi hasılası yanında milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirme vesilesi olmuştur” şeklinde konuştu.

RAMAZAN’A GÖLGE DÜŞÜRENLERİ KINIYORUZ

Ramazan ayının ruhunu zehirlemek isteyenlerin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır” diyerek bu tür olumsuzluklara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

TÜRKİYE’DE OLUŞTURULAN KALKINMA İKLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki her kesimin ne köken ne inanç sebebiyle ötekileştirilmediğini belirtti. “İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor” dedi. Bu durumun Türkiye’nin güç kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, asırlık ihmaller ve yanlışların yol açtığı tahribatları giderme çabalarının sürdüğünü belirtti.

MUHALEFETİN TARTIŞMALARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı, iç siyasette yaşanan tartışmalara da değinerek, ana muhalefetin kendi içindeki sorunları ülkenin asıl meseleleri haline getirmeye çalıştığını belirtti. “Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, Genel Başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine has ederek kendilerince bir ilüzyon peşinde koşuyorlar” ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

GELİŞİMİ HIZLANDIRMAK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonunu inşa etme konusunun önemine de değindi. “Bunun yanında cumhuriyetimizin ikinci asrını kucaklayacak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da sizler inşa edeceksiniz” diyerek teşkilat üyelerine sorumluluklar verdi. Gelecek için güçlü bir çalışma dönemine girilmesi gerektiğini belirtti.

ÇALIŞMA DÖNEMİNE GİRMENİN GEREKLİLİĞİ

Derinleşen sorunlara karşı gereken önlemlerin alınmasında sıkı bir çalışma dönemine girilmesinin şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu ancak Rabbimiz bilir” diyerek çalışmanın ve çabanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, bırakılan her boşluğun muhalefet tarafından doldurulabileceğini belirterek, “Milletimize kendi yaptıklarımızı, kendi projelerimizi, kendi vizyonumuzu bıkmadan anlatacağız” dedi.

Ramazan bayramı sonrası gözlerin verimli çalışmalara çevrilmesini bekleyen Cumhurbaşkanı, “Rabbim tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayır ve hasenatı katında kabul eylesin” diyerek sözlerini sonlandırdı.