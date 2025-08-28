Erdoğan’dan Suriye Üzerine Sert Uyarı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKİYOR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin belirttiğine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın son zamanlarda yaptığı açıklamalar Türkiye’de tartışmalara yol açtı. Daha önce “tek millet, tek halk, tek ordu” temasını vurgulayan Barrack, son zamanlarda “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” şeklinde ifadeler kullandı.

Bu açıklama değişikliği, ABD’nin Suriye politikasında yeni bir yön mü, yoksa Barrack’ın şahsi bir yorumu mu olduğu henüz belirsiz. Ancak bu yaklaşımın Ankara’da “rahatsızlık yarattığı” belirtiliyor.

ERDOĞAN’DAN ANLAMLI BİR MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliğinde “Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz” ifadesiyle dikkat çekti. Bu söylemin yalnızca SDG’ye yönelik değil, Suriye üzerindeki hesap yapan tüm ülkelerdeki aktörlere bir uyarı niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Selvi, bu sözlerin Türkiye’nin SDG-PKK’ya karşı askeri müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceği anlamına geldiğini belirtti. “Suriye’de Esed rejimine son veren Erdoğan, SDG’ye eyvallah eder mi?” sorusunu gündeme getirdi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TERCİHLERİ VE SABRI

Selvi’ye göre, Türkiye’nin Suriye’de göstermiş olduğu sabır, bir zayıflık değil, stratejik bir seçenektir. Ankara, ABD ile ortak bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Ancak sahada yaşanan gelişmeler ve açıklama değişiklikleri, Türkiye’nin konumunu yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. “ABD’nin duruşundaki 5 derecelik bir sapma sahaya 45 derece olarak yansır” diyen Selvi, “Kum saati dolmaya başladı” uyarısını yaptı.