Erdoğan’dan Suriye’ye Ciddi Uyarı

ABD’NİN SÖYLEMLERİNE TEPKİLER

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın son açıklamaları Türkiye’de eleştirilere sebep oldu. Barrack, geçmişte “tek millet, tek halk, tek ordu” vurgusu yaparken, son günlerde “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” dedi.

Bu ifadelerdeki değişiklik, ABD’nin Suriye konusundaki politikasında bir farklılık mı olduğu yoksa Barrack’ın kişisel bir yorumu mu olduğu netlik kazanmadı. Ancak Ankara’da bu yeni yaklaşımın “rahatsızlık yaratan” bir etki yarattığı belirtiliyor.

ERDOĞAN’DAN CİDDİ BİR MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Ağustos Malazgirt Zaferi konuşmasında kullandığı “Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz” ifadesi, sadece SDG’ye değil, Suriye’de hesap yapan tüm taraflara yönelik bir uyarı olarak algılandı.

Selvi, bu sözlerin Türkiye’nin SDG-PKK’ya karşı askeri operasyon yapmaktan tereddüt etmeyeceğini gösterdiğini yazdı. “Suriye’de Esed rejimine son veren Erdoğan, SDG’ye eyvallah eder mi?” sorusunu gündeme getirdi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK SABRI

Selvi’ye göre, Türkiye’nin Suriye’deki sabrı bir zaaf değil, bir stratejik tercih olarak görülüyor. Ankara, ABD ile ortak bir görüşü sürdürmeye çalışıyor. Ancak sahadaki gelişmeler ve ifade değişiklikleri, Türkiye’nin politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olabiliyor. Selvi, “ABD’nin duruşundaki 5 derecelik bir sapma, sahaya 45 derece olarak yansır” diyerek, “Kum saati dolmaya başladı” uyarısında bulundu.