Erdoğan’dan Suriye’ye Ciddi Uyarı, Alarm

ABD’NİN SÖYLEMLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın yaptığı son açıklamalar Türkiye’de olumsuz bir şekilde karşılandı. Barrack, daha önce “tek millet, tek halk, tek ordu” vurgusu yaparken, son günlerde “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” ifadelerini kullandı.

Bu söylem değişikliği, ABD’nin Suriye politikasında yeni bir yönelim göstermesi ya da Barrack’ın kişisel bir görüş bildirmesi olarak henüz netlik kazanmadı. Ancak bu yaklaşımın Ankara’da “rahatsızlık yarattığı” ifade ediliyor.

ERDOĞAN’DAN GÜÇLÜ BİR UYARI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi konuşmasında kullandığı “Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz” ifadesi, sadece SDG’ye değil, Suriye üzerinde hesap yapan tüm taraflara yönelik bir ikaz olarak değerlendirilmekte.

Selvi, bu açıklamanın Türkiye’nin SDG-PKK’ya karşı askeri operasyon yapmaktaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu yazdı. Ayrıca Selvi, “Suriye’de Esed rejimine son veren Erdoğan, SDG’ye eyvallah eder mi?” sorusunu gündeme getirdi.

STRATEJIK TERCİH VE SABIR VURGUSU

Selvi, Türkiye’nin Suriye’deki sabrını bir zaaf olarak değil, stratejik bir tercih olarak yorumluyor. Ankara, ABD ile ortak bir perspektif sürdürmeye çalışsa da, sahada meydana gelen gelişmeler ve ifadelerdeki değişiklikler Türkiye’nin tutumunu yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Selvi, “ABD’nin duruşundaki 5 derecelik bir sapma sahaya 45 derece olarak yansır” diyerek uyarısını yaptığında, “Kum saati dolmaya başladı” şeklinde bir ifade kullanıyor.