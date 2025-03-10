Erdoğan’dan Suriye’ye İstikrar Çağrısı

RAMAZAN AYI BİRLİK VE PAYLAŞMA ZAMANIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak, bu dönemde herkesin birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşattığını ifade etti. Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçiriyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da dikkat çekerek, ateşkes ortamında bile büyük acıların yaşandığını belirtti.

SURİYE’DEKİ İSTİKRARSIZLIĞA DİKKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmelere dair bazı eski rejim unsurlarının mezhep temelli çatışmalar çıkarmaya çalıştığını belirtti. “Türkiye olarak Suriye’nin birliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını ve Suriye makamlarına istikrar çağrısında bulunduğunu ifade etti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Bölgedeki istikrarsızlıktan güç alanlara karşı net mesajlar veren Erdoğan, Suriye halkının kardeşlik ruhuyla hareket edeceğine inandığını belirtti. “Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla verdik” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Öte yandan, muhalefeti sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır” dedi ve birlik çağrısında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye’nin dengeli, tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğini artırmayı arzuladıklarını ifade etti.

Ekonomi konusundaki umut verici gelişmelere de değinen Erdoğan, “Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak daha güçlü bir büyüme sergileyeceğiz” dedi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirterek, Şubat ayında yüzde 39 seviyesine gerilediğini hatırlattı ve “Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz” mesajını verdi. Ayrıca, doğum yardımları ve emeklilerin bayram ikramiyeleri konusundaki teklifin Meclis’e sunulduğunu belirten Erdoğan, “Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil, milletimizi düşünüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.