Erdoğan’dan Suriye’ye Sert Uyarı!

ABD’NİN YENİ SÖYLEMİ TEPKİYLE KARŞILANDI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın son açıklamaları Türkiye’de tepkiyle karşılaştı. Barrack, geçmişte “tek millet, tek halk, tek ordu” vurgusu yaparken, son günlerde “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” sözlerini kullandı.

BİLİNMEZLİK VE RAHATSIZLIK

Bu söylem değişikliğinin ABD’nin Suriye politikasında yeni bir yönelim mi olduğu yoksa Barrack’ın bireysel bir yorumu mu olduğu belirsiz. Ancak, Ankara’da bu yaklaşımın “rahatsızlık yarattığı” ifade ediliyor.

ERDOĞAN’DAN SERT MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi konuşmasında “Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz” ifadesini kullanarak, yalnızca SDG’ye değil, Suriye üzerinde hesap yapan tüm aktörlere bir uyarıda bulundu. Selvi, bu sözlerin Türkiye’nin SDG-PKK’ya yönelik askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. “Suriye’de Esed rejimine son veren Erdoğan, SDG’ye eyvallah eder mi?” sorusunu gündeme getirdi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TERCİHLERİ

Selvi, Türkiye’nin Suriye’deki sabrının bir zafiyet değil, stratejik bir tercih olduğunu ifade etti. Ankara’nın, ABD ile ortak perspektifi korumaya çalıştığını belirten Selvi, sahadaki gelişmeler ve söylem değişikliklerinin Türkiye’nin pozisyonunu yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceğine dikkat çekti. “ABD’nin duruşundaki 5 derecelik bir sapma sahaya 45 derece olarak yansır” diyen Selvi, “Kum saati dolmaya başladı” uyarısında bulundu.