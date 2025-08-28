Erdoğan’dan Suriye’ye Sert Uyarı

ABD’NİN YAKLAŞIMI TARTIŞMALI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin belirttiğine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın son dönemlerdeki beyanları Türkiye’de tartışmalara yol açtı. Barrack, önceden yaptığı “tek millet, tek halk, tek ordu” vurgusunu değiştirerek son günlerde “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” ifadelerini kullandı.

Bu ifade değişikliği ABD’nin Suriye politikasında yeni bir yönelim mi yoksa Barrack’ın şahsi görüşü mü olduğu henüz kesinlik kazanmadı. Fakat Ankara’da bu durumun “rahatsızlık yarattığı” ifade ediliyor.

ERDOĞAN’DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi konuşmasında, “Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz” sözüyle yalnızca SDG’ye değil, Suriye üzerindeki hesap yapan tüm aktörlere bir uyarıda bulundu. Selvi, bu sözlerin Türkiye’nin SDG-PKK’ya karşı askeri operasyon gerçekleştirmekten çekinmeyeceğinin ipucu olduğunu yazdı. Ayrıca, “Suriye’de Esed rejimine son veren Erdoğan, SDG’ye eyvallah eder mi?” sorusunu gündeme getirdi.

STRATEJİK KARARLAR ALINIYOR

Selvi’ye göre, Türkiye’nin Suriye’deki sabrı bir zafiyet değil, stratejik bir tercih. Ankara, ABD ile ortak bir bakış açısını korumaya gayret ediyor. Ancak sahadaki gelişmeler ve söylem değişiklikleri, Türkiye’nin mevcut duruşunu gözden geçirmesine sebep olabilir. Selvi, “ABD’nin duruşundaki 5 derecelik bir sapma sahaya 45 derece olarak yansır” diyerek, “Kum saati dolmaya başladı” uyarısında bulundu.