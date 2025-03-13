Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Çağrısı

TBMM’DE İFTAR PROGRAMI

TBMM’de milletvekilleri için düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında ‘Terörsüz Türkiye’ konusuna değindi. Siyasi parti ve milletvekillerine çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttükleri çalışmalarda, Meclisteki siyasi partilerin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldıklarını ifade etti. 27 Şubat itibarıyla, “Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dağı suhuletle aşılmış oldu.” diyen Erdoğan, sürecin uzamaması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin 40 yıllık terör sorunundan kalıcı bir şekilde kurtulmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın.” şeklinde konuştu.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden nemalanan kirli odaklarla yoğun bir mücadele içinde olduklarına dikkat çekerek, “Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine üstünüyle şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, kirli planlarıyla milletin birliğine zarar vermek isteyenlere karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN AYI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının yarısına gelindiğini hatırlatarak, bu mübarek ayın hayırlar getirmesi için niyazda bulundu. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin de önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Siyasi hayatta muhalefet yapıcı eleştiriler ve çözüm önerileriyle yürütmenin tamamlayıcısıdır. “Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin müspet katkılarına asla kulak tıkamadık.” diyen Erdoğan, eleştirileri dikkate alarak, yasama faaliyetlerinde en hayırlı olanı yapma gayreti içinde olduklarını belirtti. Ülkenin dış politika, güvenlik ve ekonomi alanında daha fazla bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.