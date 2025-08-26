Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda gerçekleştirilen kutlama programında yaptığı açıklamalarda, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi.

SÜRECİN ENGELLENMESİNE DİKKAT

Erdoğan, sürecin sabote edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” diye ifade etti.

ENGELLER VE SALDIRILAR

Erdoğan, terörle mücadelede karşılaşılabilecek engellere dikkat çekerken, “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasında birlik ve kardeşlik teması öne çıkan Erdoğan, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek” diyerek sürece destek çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar ise şöyle: “Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle sevgiyle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Hakkari’den Edirne’ye, Muğla’dan Kars’a, Hatay’dan Sinop’a, 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.”

GAZZEYE DESTEK

Erdoğan, İsrail’in saldırıları altında mücadele eden Gazzeli ve Filistinli kardeşlerini selamlayarak dayanışma mesajlarını iletti. “Dün Ahlat’ta gençlerimizle de hasret giderdik. Kubbetü’l-İslam’ın o ferah ve vakur iklimini doya doya teneffüs ettik” diyen Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirtti.

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MESAJI

Erdoğan, Malazgirt’te düşmanı bozguna uğratan iradenin bugün orada hazır bulunduğunu vurgulayarak, “Şu anda Malazgirt’teki gazilerin Allah adına ant içtikleri minberin önünde ve Allah’a yükselen ellerin üstünde, minberdeki yeşil perdenin harp meydanlarından gelen rüzgarla kabardığını adeta görür gibiyim” dedi. Ayrıca, “Bu ülke bizim. Hepimizin” diyerek vatanın ortak bir değer olduğunu ifade etti.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VURGUSU

Erdoğan, “Her türlü engele, her türlü engellemeye ve her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için, kelimenin tam anlamıyla, çırpınıyoruz” diyerek, Türkiye’nin devlet olarak mazlumların umudu haline geldiğini belirtti. Emeklerin karşılığını alacaklarına olan inancını dile getirerek, milletin birliği ve beraberliği için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇIRPINMA

Cumhurbaşkanı, “Biz hepimiz, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin ve inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Ayrı milletin ferdi değiliz; hepimiz aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz” diyerek, ülkedeki dayanışma ve birlik mesajını yineledi. Türkiye’nin sınır ötesindeki kardeşlere de destek vermeye devam edeceğini belirtti.