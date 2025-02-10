Erdoğan’dan Trump’a Gazze Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde üç ülkeyi ziyaret edecek. İlk olarak Malezya’ya gidecek olan Erdoğan, ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık yapacak. Bu görüşmelerde, özellikle Gazze ile ilgili güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılacak. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek ve mevcut iş birliği projelerinin ileri taşınması için hangi adımların atılacağı belirlenecek.

TEPKİLER VE GAZZE MESAJI

Erdoğan, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili planlarına karşı tepkisini dile getirdi. “Havanda su dövme çabaları” diyerek, İsrail’in kalıcı bir ateşkes sağlama niyeti yerine daha sinsi ve insanlık dışı planlar içinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze’yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur” dedi. Daha önce yaşanan olaylara atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, Gazze’de 471 gün süren bir soykırımın ardından geçici bir ateşkesin sağlandığını, fakat İsrail yönetiminin hala insanlık dışı planlar peşinde olduğunu belirtti. “Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze’de kalmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

SİYASİ ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgili yaptıkları açıklamalara da yanıt verdi. “Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor” diyen Erdoğan, ana muhalefetin duruşunun sorgulanamayacağını vurguladı. “Daha düne kadar Hamas’a terör örgütü yaftası vuran siz değil misiniz?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, Filistin davasında kendi hükümetinin ve şahsının duruşunun sorgulanmasının haddine olmadığını belirtip, “İnsanda biraz utanma olur, arlanma olur. Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.