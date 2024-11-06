Erdoğan’dan Trump’a Seçim Tebrik Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de seçimde zaferini duyuran Donald Trump’ı kutladı. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi beklentisini dile getirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KRİZLER ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kamala Harris ve Donald Trump arasında süren ABD başkanlık seçiminde 35 eyalette oy sayımı devam ediyor. Florida’da yaptığı konuşmada Trump, zaferini ilan etti. Son verilere göre Trump oy oranında %51,2 ile Harris’in %47,4’lük oranına karşılık önde bulunuyor. Trump, 538 seçici delegeden 267’sinin, Harris ise 224’ünün oyunu almış durumda. Seçimi kazanmak için 270 seçici delege oyu almak gerekiyor.