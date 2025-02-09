Erdoğan’dan Trump’ın Gazze Planına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planladığı üç ülke ziyaretine çıkıyor. Önce Malezya’ya gidecek olan Erdoğan, burada gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sırasıyla Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılacak.

ASYA TURU ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’daki programı öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Gazze’de 471 gün süren soykırımın ardından geçici ateşkes sağlandı. Esir ve tutuklu takasları devam ediyor. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze’ye yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetimin kafasında daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili dile getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiç bir yanı yoktur. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze’de kalmaya devam edecektir.” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, barış umutlarını yitirmediklerini belirtirken, “Barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Sayın Trump ve Putin’in verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla kan ve gözyaşı akmasın.” şeklinde konuştu.

YPG’YE ORTAK OPERASYON OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki durum hakkında da bilgi verirken, “Suriye’de terör örgütlerine yer yoktur. Sayın Şara’nın verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları açık net görüştük. Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Sayın Şara’nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Türkiye olarak gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığının bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye’de de bitirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.