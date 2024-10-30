Erdoğan’dan Yarışma Sonuçları Hakkında Bilgilendirme

KONUŞMANIN TEMELİ BİRLİKTELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptı. “Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur’an bülbülü kardeşlerimizle bizleri buluşturan rabbime sonsuz teşekkür ediyorum” sözleriyle bu birlikteliğin değerini ifade etti.

Bu yıl 9. su düzenlenen yarışmaya 54 ülkeden 94 yarışmacının katılım gösterdiği belirtildi. Final etkinliğinde ise 35 ülkeden 41 yarışmacının yer aldığı bilgisini paylaştı. Yarışmanın finalinin Şanlıurfa’da yapıldığı açıklandı.

ÖDÜL TÖRENİ YAKINDA

Cumhurbaşkanı, ödül törenine de dikkat çekerek, “Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğim” ifadesini kullandı. Bu, seviyeli rekabetin ve başarıların ödüllendirileceği bir an olarak öne çıkıyor.