Erdoğan’dan Yavaş Hakkında Tepki Açıklaması

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum” dedi. Yabancı kabuller ve iftar programlarıyla yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten Erdoğan, “Ülkemize getirdiğimiz Gazzeli mazlumlardan, devlet koruması altındaki evlatlarımızdan, harbiyeli gençlerimize kadar halkımızın çok çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında bir araya geldik, hasret giderdik” ifadesini kullandı. Ramazan ayını paylaşmak ve dayanışma ruhuyla geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, dünyanın dört bir yanındaki zulme karşı yardımları artırdıklarını belirtti.

AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE OLAN İHTİYACI

Erdoğan, Polonya Başbakanı’nın Türkiye ziyaretini önemli bulduğunu belirtirken, Avrupa ile son günlerde artan diyaloğu da değerlendirdi. “Türkiyesiz Avrupa’nın güvenliği olamaz. Avrupa’nın ülkemize olan ihtiyacı ikrar edilmeye başlandı. Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini ilerletmeye hazırız” tespitinde bulundu. Bu ilişkilerin Türkiye’nin tek başına gösterebileceği bir irade olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin istikrarlı şekilde izlediği stratejik yaklaşımın Avrupalı mevkidaşlarımızın politikalarına yön vereceğine inanıyorum” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDAKİ TUTUM

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşındaki konumunu da eleştiren Erdoğan, “Ülkemizdeki muhalefet başta olmak üzere kimsenin dolduruşuna gelmedik” diye konuştu. Barışın kaybedenin olmayacağını her platformda vurguladıklarını aktaran Erdoğan, 4. yılına giren savaşın daha fazla kan dökülmeden sona ermesini diledi. ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifine Rusya’nın verdiği kısmi olumlu yanıtı, barışa giden yolda “mütevazı fakat kıymetli bir adım” olarak tanımladı.

NEVRUZ’UN RESMİ BAYRAM OLMASI

Erdoğan, yaklaşan Nevruz Bayramı ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. “Nevruz’un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz” diyen Erdoğan, bu bayramda yaşananlar üzerine bazı rahatsız edici görüntülerin ortaya çıktığını da belirtti.

POLİSE YAPILAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Ana muhalefet aktörlerinin, bir polis memurunun engelli bir vatandaş için pamuk şekeri alıp çocuklara dağıtmasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, “Pamuk şekeri dağıtılmasının rahatsız ettiğine inanıyorum. Bu tutarsızlık, büyük çelişki milletimiz tarafından not edilmiştir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin 85 milyonun emanetini taşıdığını vurgulayan Erdoğan, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.

SARAÇHANE PROVOKATÖRLERİNE TEPKİ

Yaşanan yolsuzluk operasyonlarının ardından ortaya çıkan olayları “milletçe ibretle takip ettik” açıklamasıyla değerlendiren Erdoğan, marjinal örgütlerin güvenlik güçlerine yönelik saldırıları sonucu yaralanan güvenlik çalışanlarına teşekkür etti. Provokasyonları durdurmaları için ana muhalefet yöneticilerine çağrıda bulunan Erdoğan, “Sadece slogan değil zihniyet olarak da suçluları koruyan tutum sergiliyorlar” dedi. Türkiye’nin huzurunu bozan her türlü hareketin karşısında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.