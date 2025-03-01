Erdoğan’dan Yeni Büyükelçi Atamaları

ERDOĞAN’DAN DİPLOMATİK ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçi atamaları, Türkiye’nin diplomatik görünümünü yeniliyor. Bişkek’ten Roma’ya, Lefkoşa’dan Singapur’a kadar uzanan bu dolayısıyla, dış politikada yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu atamalar, bölgesel ve küresel arenada dikkatle takip ediliyor.

YENİ BÜYÜKELÇİLERİN GÖREV YERLERİ

Alınan karar neticesinde, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev yapacak yeni isimler belirlendi. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı. Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl getirildi. Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen atandı.

MERKEZE ALINAN BÜYÜKELÇİLER

Merkeze alınan büyükelçiler arasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat bulunuyor. Bu atamalar, Türkiye’nin uluslararası temsil gücünü artırma ve dış politika stratejilerini yeniden şekillendirme hedefi taşıyor.