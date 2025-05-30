Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Özlemimiz Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İslam dünyası arasında ticaret, finans ve iş birliği fırsatlarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor.” diyen Erdoğan, ticaret olanaklarının artırılması ve İslam dünyasının iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

FAİZE DAYALI SİSTEME İTİRAZ

Erdoğan, çarpık ekonomik sistemler ile eşitsizlikleri artıran yapılara itiraz ettiğini de belirtti. “Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.” diyerek, faizsiz bir ekonomik sistemin gerekliliğine vurgu yaptı. Faiz nedeniyle yaşanan sorunlara da dikkat çeken Erdoğan, “Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim.” açıklamasını yaptı. Faizsiz ekonomi arzusunu sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK HEDEFLERİ

Türkiye’nin, ticaret savaşlarının etkileri ile zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, “Ticaret savaşları ile dalga boyu giderek artan fırtınalı sularda Türkiye gemisini sahile çıkarma derdindeyiz.” şeklinde konuştu. Deprem bölgesinde iyileşme çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Erdoğan, Suriye’nin istikrar sürecinde ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. İçeride Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda destek bulduklarını ve bu soruna yönelik kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. “40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız.” dedi.

ENFLASYONDA İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Erdoğan, enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettiklerini de dile getirerek, “Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi.” ifadesini kullandı. Enflasyonu tek haneli seviyelere indirme hedefini yineledi ve Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümet olduklarının altını çizdi. Son olarak, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında “Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.