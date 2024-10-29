Erdoğan: Fedakarlıkların Karşılığını Alıyoruz Sürecindeyiz

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin her alanda yaptığı fedakarlıkların karşılığını alacağı bir sürecin başlangıcında olduğunu ifade etti. “Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı,” şeklinde konuştu. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir video mesaj yayımladı.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYOR

Video mesajına yurt içinde ve dışında bulunan vatandaşları tebrik ederek başlayan Erdoğan, “Bizlerin bu mutlu gününe ortak olan kıymetli dostlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum,” dedi. Bayram sevincini paylaşan dostlara teşekkür eden Erdoğan, “Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum,” ifadesinde bulundu.

ŞEHİTLERİ ANIYOR

Cumhurbaşkanı, mesajında ayrıca şehit ve gazilere de değindi. “Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum,” dedi. Şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, “Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ’a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğruna bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır,” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığının alınacağına vurgu yapan Erdoğan, “Anadolu topraklarında Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve nihayet Cumhuriyete uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye’yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız,” dedi. Türkiye’nin köklü devlet geleneğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu birikimi insanlığın ortak mirasına katkı sunacak şekilde geliştirme hedefinde olduklarını ifade etti.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE

Ekonomik tehditlerle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, “Ülkemizi güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız,” dedi. Erdoğan, “Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz,” şeklinde mesajını tamamladı. Bayramı kutladığı vatandaşların yanında olduğunu belirten Erdoğan, “Bu duygularla Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum,” ifadesini kullandı.