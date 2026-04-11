Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu Ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arkasında “Erdoğan” yazılı 26 numaralı forma, dünya kupası replikası ve dünya kupasında kullanılan topu takdim etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunuyor.

FORMALAR DEĞİŞİM DEĞERİ TAŞIYOR

Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a A Milli Takım forması hediye etti.