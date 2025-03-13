Erdoğan: Gazzeli Evlatlara Destek Olduk

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA İYİLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Gazze’nin çocuklarına destek verdiklerini belirterek, “İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

RAMAZAN VE İYİLİK ÖDÜLLERİ

Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yöneticilerine ve dostlarına hitap ederek, “Ramazan’ınızı tebrik ediyorum. Bu güzel iklimde sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Külliyemize hoş geldiniz.” diyerek, Ramazan Ayının kutsal günlerinin hayırlarla dolmasını diledi. Ödül törenine değinerek, “Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri’nin 8.’sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı’NA ÖVGÜLER

Cumhurbaşkanı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 50. yaşını kutladığını hatırlatarak, vakfın eğitim ve insani yardımda çıtayı yükselttiğini söyledi. Vakfın, hem Türkiye’de hem de 111 ülkede birçok öğrenciye burs vererek, zor durumdaki insanlara yardım elini uzattığını belirtti. “Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz.” ifadesiyle vakfın dünya genelindeki varlığını vurguladı.

İYİLİK HAFTASI’DA YENİ DÖNEM

Bugün için özel bir anlam taşıyan iyilik haftasının başlangıcını duyuran Erdoğan, “13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Kurumlarımızla pek çok faaliyet icra edeceğiz.” dedi. İyilik haftasının herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.

MAZLUMUN YANINDA OLMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan iyilik ve hayırda yarışmayı beklediğini ifade etti. “Zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır.” diyerek, iyilikseverleri tebrik etti.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

Erdoğan, iyiliği koruma mücadelesine devam edeceklerini belirterek, Suriye, Gazze ve diğer bölgelerdeki mazlumlara yardım eli uzatacaklarını duyurdu. “Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız.” diyerek, barışın sağlanması için gerekeni yapacaklarını açıkladı. İyilik sancağını taşımaya ve yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.