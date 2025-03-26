Erdoğan: Halk Yerli Markaları Destekler

KÜRESEL KONJONKTÜR VE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, içinde bulunduğumuz küresel konjonktürün, öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ettiğini ifade ediyor. “Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz” diyerek, gelecekteki mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinin bu anlayışla şekillendirildiğini vurguladı. Böylelikle sanayi mamullerini daha verimli ve rekabetçi bir şekilde üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı umduklarını ifade etti. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiğini belirten Erdoğan, Türkiye’yi teknoloji üreten ve yüksek teknolojili ürünleri üretip ihraç eden ülkelerden biri konumuna getirmeyi arzuladıklarını belirtti.

KÜRESEL GÜÇLER VE BAŞARILARIMIZ

Erdoğan, ülkemizin son 23 yılda kalkınmada, teknolojide ve savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi. “Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın gökyüzüyle buluştuğunu, yerli ve akıllı otomobil Togg’un da yollarda olduğunu duyurdu.

Erdoğan, birçok yerli ve milli markanın, Togg’un da içerisinde bulunduğu şekilde sözde boykot listelerine alındığını belirterek, “Bunu aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz” dedi. “Allah’ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca, demokratik kazanımlara saldıranların eninde sonunda kaybedeceğini ifade etti.

MİLLİ UZAY PROGRAMI VE YERLİ TEKNOLOJİLER

Son olarak, yaptıkları çalışmalarla Milli Uzay Programında ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kendi imkânlarıyla üretilen ve yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip ilk milli haberleşme uyduları TURKSAT 6A’nın uzaya gönderildiğini belirtti.