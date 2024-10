Erdoğan, Hatay’daki Aileyi Ziyaret Etti

ERDOĞAN’DAN AİLEYE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da deprem konutlarının anahtar teslim töreninin ardından afetzede bir aileyi yeni konutlarında ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde TOKİ’ye yaptırılan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslim töreni, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Konutları’nda gerçekleşti. Anahtar teslim etkinliğinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle evleri yıkılan İpek ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin 3 çocuğuna hediyeler verdi ve bu sürpriz ziyaret aileye büyük sevinç yaşattı.

İPEK AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerine geldiğini belirten Ahmet İpek, “Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem” diye konuştu. Ceylan İpek ise, “Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun, çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler” sözleriyle ziyaretin mutluluğunu paylaştı.