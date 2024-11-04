Erdoğan’ı Batı’nın İsrail Tepkisi: Ölüm!

ERDOĞAN’IN İSEDAK TOPLANTISI KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı’na katıldı. Batı dünyasının İsrail’e karşı sessiz kalmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik desteğini arkasına alan gözü dönmüş ölüm makinesi karşısında Gazze’nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiklerini gördük” dedi.
BATILI GÜÇLERE ELEŞTİRİ
Cumhurbaşkanı, konuşmasında Batılı güçlerin tutumunu eleştirerek, Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekti. Gazze halkının direnişini ve kahramanlıklarını vurgulayan Erdoğan, bu durumu dünya gündemine taşımanın önemine değindi.