“Erdoğan’ın Dünyaya Geri Dönüşü.”

ABD BAŞKANI TRUMP’IN DİPLOMASİK ZİYARETLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleri turunun ardından ülkesine geri dönme hazırlığı yapıyor. Trump’ın ziyaretleri sırasında Türkiye’de meydana gelen diplomatik gelişmeler, dünya basınında dikkat çekti. Antalya, 14-15 Mayıs tarihleri arasında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Ayrıca, dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi. Bugün İstanbul’da ise Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde iki önemli toplantı gerçekleşiyor. Bu durum, dünya medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış çabalarındaki rolüne vurgu yaptı.

BÜYÜK BİR OYUNCU OLARAK GERİ DÖNÜŞ

The Washington Post’tan Ishaan Tharoor’un incelemesine göre, Ankara ile müzakereler Erdoğan’ın iktidarında 20 yılı aşkın bir süre boyunca dalgalı bir seyir izledi. İç ve bölgesel gelişmeler, tarafları barış noktasına yönlendirdi. PKK’nın silah bırakma kararı ve Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmaya işaret eden yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar da hatırlatıldı. Brookings Enstitüsü’nden Aslı Aydıntaşbaş, Tharoor’a verdiği demeçte, “Bu, Erdoğan’ın dünya sahnesine büyük geri dönüşü” ifadesini kullandı. Aydıntaşbaş, Türkiye’nin daha önceleri otokrasinin bir örneği olarak adlandırıldığını belirterek, Erdoğan’ın Suriye’de kazanan ve Ukrayna-Rusya alanında büyük bir oyuncu olarak yeniden sahneye çıktığını vurguladı.

TRUMP’IN ETKİSİ

Tharoor’un yorumuna göre Erdoğan’ın geri dönüşünü sağlayan en önemli faktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönmesi oldu. Trump’ın Erdoğan ile olan yakın ilişkisinin ve güçlü bir lider olarak hayranlığının altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan Alper Coşkun, Erdoğan’ın Trump’ın politikalarıyla kendisini özdeşleştirdiğini ifade etti. Yazıda, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin Trump yönetimi döneminde bir güç olarak görüldüğüne dikkat çekildi. Ortadoğu Enstitüsü’nden Gönül Tol, 15 yıldır süregelen gerilimlerin Türkiye ve ABD arasında karşılıklı güvensizlik oluşturduğunu belirtti. Tol, yıllardır devam eden anlaşmazlıkların ardından “sıfırlanmaya giden kapının açık olduğunu” aktararak, Türkiye’nin bu fırsattan yararlanmaya hazır olduğu ifade etti.

DİPLOMATİK BİR DÖNÜM NOKTASI UMUDU

Bloomberg haber sitesinden Beril Akman, Erdoğan’ın Trump’ın “barış yapıcı vekili” olduğunu vurguladı. Son bir haftada yaşanan gelişmelere dikkat çeken Akman, Erdoğan’ın, Trump’ın katkısıyla hazırladığı diplomatik dönüm noktasına dair umudun arttığını belirtti. Türk yetkililerin, Trump’ın ikinci döneminde ABD ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişeceği yönündeki yorumları, ABD’nin Ukrayna’daki savaşı sona erdirme ve Suriye’yi uluslararası sisteme entegre etme hedeflerine odaklandığı bir süreçte Erdoğan’ın bölgesel bir güç olarak yeniden öne çıktığını gösteriyor.