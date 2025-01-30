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Erdoğan’ın Önemli Açıklamaları Dikkat Çekti

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HİKÂYE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni” kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

HUKUKUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Törende, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması konularına vurgu yapılıyor. Erdoğan, bu süreçlerin adalet sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

YARGI REFORMU VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı, yargı reformlarının hukukun temeli olduğunu ve toplumun güvenini artıracağına inanıyor. Hedeflenen düzenlemelerin, hukuk sisteminin gelişimine hız vereceğini belirtiyor.

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